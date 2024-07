Das erste Testspiel steht an VfB 03 Hilden II: Neuer Trainer und vier Rückkehrer

Am vergangenen Montag absolvierte der VfB 03 Hilden II sein erstes Mannschaftstraining auf dem Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße. Zuvor hatte der Athletik-Coach des VfB 03, Björn Opgenoorth, die körperliche Verfassung der Landesliga-Spieler in zwei Leistungsdiagnostik-Einheiten getestet. In den nächsten vier Wochen dienen diese Daten als Basis für eine gezielte Trainings- und Belastungssteuerung. Der neue Cheftrainer Philipp Schütz (31), der von den eigenen Niederrheinliga-A-Junioren – ein Jahr zuvor trainerte Schütz das entsprechende Team noch in der Bundesliga – zum Chef der Landesliga-Mannschaft aufstieg, wird dabei wie sein Vorgänger Manuel Mirek von Sven Otto und Koray Sakacali unterstützt.