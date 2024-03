Fußball, Landesliga Remis für VfB-Reserve

In seiner Kabinenansprache fand Manuel Mirek offensichtlich die richtigen Worte. Sein Team hatte genau zugehört, war in der Folge nicht wieder zu erkennen. Zeigte endlich die nötige körperliche Stabilität in den Zweikämpfen und agierte nun in der Offensive wesentlich zielstrebiger und mit der nötigen Passchärfe im Spielaufbau. Die Leistungssteigerung wurde nach 65 Minuten durch den Ausgleich belohnt. Joshua Schneider spielte kurz auf Tim Tiefenthal, der präzise die lange Ecke anvisierte – vom Innenpfosten prallte der Ball ins Netz. Sieben Minuten darauf ein Schreckmoment für den VfB 03 als Dominik Schäfer nach einer flachen Hereingabe zwei, drei Schritte zu spät kam. Der Gast blieb dennoch am Drücker. Tiefenthal bereitete den sechsten Saisontreffer von Daniel Ivezic vorbildlich vor (83.).