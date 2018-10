VfB 03 Hilden II schafft Sieg über TSV Eller 04

Fußball : VfB-Reserve zwingt Eller endlich in die Knie

Torschütze Timo Kunzl (rechts) und Marco Tassone bejubeln das 1:0. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Niklas Strunz macht mit einem verwandelten Foulelfmeter den 2:1-Erfolg der Hildener in der Bezirksliga-Begegnung klar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Im siebten Anlauf schaffte der VfB 03 Hilden II im direkten Vergleich mit dem TSV Eller 04 endlich den ersten Dreier. Dem 2:1 (1:1)-Erfolg ging ein kampfbetontes, aber auch auf einem guten spielerischen Niveau stehendes Bezirksliga-Verfolgerduell voraus. Und spannend blieb es an der Hoffeldstraße bis zum Abpfiff, weil die Gäste nach dem 2:1 durch den von Niklas Strunz verwandelten Elfmeter (87. – unnötiges Foul von Nuako Bona an Timo Kunzl) mächtig auf den Ausgleich drückten. Es war der zweite Versuch von Strunz, der bereits zuvor (14.) mit einem Handelfmeter in TSV-Keeper Burak Köktürk seinen Meister fand.

Beim Siegtor hatte Köktürk wieder Ballkontakt, konnte den Einschlag indes nicht verhindern. „Keiner wollte so recht den Elfer schießen. Da hab ich zu unserem Spielführer Manuel Mirek gesagt: Ich mach den diesmal rein“, schilderte der Mittelfeldmann die Szene in der 87. Minute. Und der 21-Jährige ergänzte: „Gut, dass es geklappt hat. So konnte ich nach dem Fehlversuch wieder etwas gutmachen. Insgesamt ist der Sieg verdient, weil wir taktisch clever gespielt und viel investiert haben.“

So spielten sie VfB 03 Hilden II – TSV Eller 04 2:1 (1:1). Hilden: Miler – Vincazovic, C. Donath, Schneider, D. Donath, Mirek, Holz, Hellenkamp (76. Weyrather), Strunz, Kunzl (90+2 Piotraschke), Tassone (46. Bernhardt). Eller: Köktürk – Terao (46. B. El Fayyad), Nuako Bona, Reuland, Bothe, Hammes (61. Orhan), Trapani, Wirz, Trceziok, N. El Fayyad (76. Beser), Ghebremedhin. Tore: 1:0 Kunzl (27.), 1:1 Eigentor C. Donath (44.), 2:1 Strunz (87. - Foulelfmeter).

Die Einheimischen übernahmen nach dem Anpfiff bald die Initiative, die tief stehenden Düsseldorfer wurden früh attackiert. Nachdem Kapitän Mirek knapp über den Querbalken schoss (2.), verpasste Strunz die große Chance zur Führung. Das machte Timo Kunzl besser, der nach der Ecke von Manuel Mirek freistehend zur Führung einköpfte (27.). Eller war davon aber nicht wirklich beeindruckt. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit gelungenen Ballpassagen, aber auch garniert mit dem ein oder anderen Fehlpass im Spielaufbau. Kurz vor der Pause (44.) glich der Gast aus. Rene Reuland passte von der linken Seite scharf nach innen, wo der ansonsten starke Abwehrchef Christoff Donath zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort stand – 1:1 per Eigentor.



Fußball : Hildener Zweite erwartet Verfolger TSV Eller 04

zurück

weiter

Nach dem Seitenwechsel spielte die VfB–Reserve nicht mehr so zwingend nach vorne. Gleichwohl musste Nick Hellenkamp nach einem Mirek-Freistoß (59.) auf 2:0 stellen, verfehlte aber per Kopfball das Tor. Ein leichtes optisches Übergewicht erspielten sich indes die Düsseldorfer. Die Hildener Defensive hatte eine Menge Arbeit zu verrichten. Auch Torhüter Michael Miler, der drei-, viermal klasse reagierte.