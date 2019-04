Fußball : Hildener Zweite braucht wieder ein Erfolgserlebnis

Lukas Schmetz (l.) geht nach langer Pause wieder als Kapitän voran. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Im Heimspiel erwartet die zweite Mannschaft des VfB 03 den FC Delhoven – und will diesmal als Sieger vom Platz gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Da auch das Führungstrio Ratingen 04/19 II, Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf und Eller 04 Leistungsschwankungen unterliegt, bleibt der VfB 03 Hilden II in der Bezirksliga, Gruppe 1, oben dran. Trotz der drei Niederlagen in den vergangenen fünf Meisterschaftspartien. Dabei wäre für den Tabellenvierten (44 Zähler) mehr drin gewesen, denn das 0:1 zu Hause gegen Büderich und zuletzt das 2:5 in Gnadental schienen absolut unnötig.

Am Sonntag um 12.30 Uhr steht das Heimspiel gegen den FC Delhoven im Terminkalender. Wieder so ein Vertreter aus der unteren Tabellenhälfte und von der Papierform her eine machbare Aufgabe. Aber auch die muss erst einmal gelöst oder, wenn es denn spielerisch nicht läuft, abgearbeitet werden. Der von Dennis Kessel (37) trainierte Aufsteiger belegt mit 27 Punkten Rang acht und kommt mit drei Niederlagen hintereinander im Gepäck an die Hoffeldstraße.

Über die fehlende Konstanz seines Teams macht sich indes auch Tim Schneider so seine Gedanken. Der VfB 03 II-Trainer erwartet einen Lerneffekt: „Grundsätzlich müssen gerade gegen die Klubs aus der unteren Tabellenregion Einstellung und Mentalität stimmen. Da haben wir zuletzt nicht das Optimum abgerufen. Aber ohne dem geht es auch in der Bezirksliga nicht.“ Schneider führt weiter aus: „Entscheidend wird sein, dass wir den Gegner früh anlaufen, damit schon im Spielaufbau die Räume eng machen. Um das erfolgreich auf den Platz zu bringen, muss jeder konzentriert arbeiten, dabei auch einmal den Laufweg für den Kollegen mitmachen.“ Die gegnerische Spielweise ist aus dem Hinspiel (2:2) bekannt: Konsequente Zweikampfführung und oft lang nach vorne gespielte Pässe auf die schnellen Offensivleute Felix Frason und Max Ohm (beide je 11 Treffer). Darauf wollen und müssen sich die Hildener einstellen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.Dazu beitragen werden die zuletzt fehlenden Michael Miler (Tor) und Dominik Donath. Fraglich sind Manuel Mirek, der gerade erst aus dem Urlaub zurückkommt, und Marvin Bell (muskuläre Probleme).