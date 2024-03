Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite plant nächsten Flutlicht-Erfolg

SC Düsseldorf West – VfB 03 Hilden II. Wenn der Tabellendritte beim Schlusslicht der Fußball-Landesliga antritt, dann scheinen die Rollen bereits vor dem Anpfiff klar verteilt. Am Favoritenstatus seiner Mannschaft mag Manuel Mirek auch nicht rütteln, doch der Trainer der VfB 03-Reserve warnt vor leichtfertigem Tun, zumal der glatte 6:3-Erfolg aus dem Hinspiel vielleicht noch im Hinterkopf einiger Hildener Spieler ist. „Natürlich ist es eine Pflichtaufgabe, nach Unterrath, Cronenberg und Mettmann zudem die dritte Partie gegen eine Mannschaft aus der unteren Region, doch es wird keine leichte Begegnung“, erklärt Mirek und betont: „Gegen solche Teams mit mehr Kampf und Motivation tun wir uns schwerer als gegen Mannschaften aus dem oberen Tableau, die mitspielen und eine andere Ausrichtung haben.“ Diese Erkenntnis bekam der 36-Jährige erst am Sonntag bestätigt, als die Hildener mit viel Mühe den Abstiegskandidaten ASV Mettmann mit 3:2 in Schach hielten.