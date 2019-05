Fußball : Schneider: „Wir müssen einfach unseren Job machen“

HILDEN Die Hildener Bezirksliga-Mannschaft geht als Favorit in das Duell gegen den abstiegsgefährdeten SV Uedesheim.

Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga, Gruppe 1, bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Vier Runden vor Schluss liegen vier Klubs nahezu gleichauf. Neuer Klassenprimus ist der vor einer Woche im Spitzenduell gegen Eller 04 mit 3:0 siegreiche SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (53 Punkte). Auch, weil Ratingen 04/19 II (52) das Derby in Kalkum-Wittlaer mit 1:2 verlor. Der VfB 03 Hilden II, der mit dem 5:3 gegen TuS Grevenbroich seine Hausaufgaben erledigte, brachte sich als Dritter (50 Zähler) wieder in Position. Eller 04 (47), mit einer Partie in Rückstand, vervollständigt das Quartett der Anwärter auf die ersten beiden Ränge. Wer bei der Endabrechnung am 2. Juni die Nase vorne hat, steigt direkt auf, der Zweitplatzierte kann sich über die Relegation für die Landesliga qualifizieren.