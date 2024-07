Die Hildener machen das halbe Dutzend voll Rückkehrer Moritz Holz zieht gleich wieder die Fäden

TuSpo Richrath – VfB 03 Hilden II 0:6 (0:3). Hartnäckige Gegenwehr boten die Richrather nur in der ersten halben Stunde. Bis dahin gestalteten die Gastgeber, die in ihrer zweiten Bezirksliga-Saison der vermeintlich stärkeren Gruppe 1 mit den Düsseldorfer und fünf weiteren Klubs aus dem Fußballkreis Solingen zugeteilt sind, den Test gegen den mit der besseren Spielanlage und mehr Zug zum Tor aufwartenden Landesliga-Vizemeister in etwa ausgeglichen.