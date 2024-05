Das Finale um den Vizetitel VfB 03 Hilden II möchte seine Erfolgsserie veredeln

VfB 03 Hilden II – Holzheimer SG. Das ursprünglich für 13 Uhr angesetzte letzte Meisterschaftsspiel der Hildener wird am Sonntag erst um 15 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße angepfiffen. Stichwort: Chancengleichheit – zumindest für die Klubs, die sich in der Landesliga, Gruppe 1, im Abstiegskampf befinden oder oben in der Tabelle mitmischen. Davon betroffen ist eben auch die VfB 03-Reserve, die im Fernduell mit dem SC Kapellen um den zweiten Tabellenplatz und damit um den Aufstiegs-Relegationsplatz kämpft. Die Kontrahenten gehen mit jeweils 77 Punkten ins Rennen. Bleiben beide weiterhin punktgleich, stellt sich die Frage, was machen die Hildener? Die könnten einereits in einem zusätzlichen Qualifikationsspiel mit dem SCK um die Teilnahme an der Relegation mit dem Zweiten der Gruppe 2, SV Biemenhorst, streiten. Oder freiwilig auf dieses in den vergangenen Wochen mit einer starken Bilanz von sieben Siegen hintereinander und dem jüngsten 2:2-Remis in Dilkrath bravourös erkämpfte „Gruppen-Finale“ verzichten.