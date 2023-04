Fußball-Landesliga Manuel Mirek warnt vor dem Schlusslicht Mönchengladbach

1. FC Mönchengladbach – VfB 03 Hilden II. Die Partie wurde auf Wunsch der Mönchengladbacher um einen Tag vorgezogen, beginnt am morgigen Samstag um 16 Uhr auf der Ernst-Reuter-Anlage an der Luisenstraße. Ein Problem haben die Gäste damit nicht. Chefcoach Manuel Mirek, der heute rechtzeitig aus einem achttägigen Kurzurlaub zurückkehrt, in der Zwischenzeit das Team bei seinem Co-Trainer Lukas Schmetz indes in guten Händen wusste, macht deutlich: „Mit dem privat verhinderten Niklas Strunz und dem verletzten Tim Tiefenthal fehlen uns zwei Spieler, die auch sonntags nicht zur Verfügung gestanden hätten. Von daher ist das für uns kein Nachteil.“