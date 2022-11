Fußball-Landesliga : Kreative Offensive soll den Erfolg bringen

Der am Sprunggelenk verletzte Timo Kunzl (rechts) kann seine Kampfkraft nicht in die Waagschale werfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das Landesliga-Team des VfB 03 Hilden will die Niederlage in Holzheim mit einem Heimsieg am Sonntag wettmachen und Rang zwei verteidigen. Mit dem Vierten 1. FC Viersen kommt allerdings ein Gegner der robusten Art zum Duell an der Hoffeldstraße.

VfB 03 Hilden II – 1. FC Viersen. Das 2:5 zuletzt in Holzheim war deftig. Gleichwohl hatte die dritte Niederlage keine direkten Folgen – die Hildener sind mit 19 Punkten weiterhin Tabellenzweiter. Eine Position, die am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße im Verfolgerduell gegen den Vierten Viersen (17 Zähler) unbedingt verteidigt werden soll. Hintergrund: Eine Woche darauf geht es zum Spitzenreiter FC Büderich. Ohne den Ereignissen voraus greifen zu wollen, aber dieses Top-Spiel des dann 12. Spieltages wollen die Hildener weiterhin als direkter Verfolger der Meerbuscher in Angriff nehmen. Andererseits wissen die VfB 03 II-Coaches Zlatko Mustedanagic/Manuel Mirek, dass Platz zwei deshalb auf eher wackligen Füßen steht, weil die unmittelbar folgenden Konkurrenten Amern, Viersen oder Holzheim eine Partie weniger absolvierten.

„Die Niederlage letzten Sonntag ist im Rückblick unnötig und ärgerlich. Der Gegner war anfangs sehr defensiv eingestellt, hatte offensichtlich eine Menge Respekt vor uns. Aber das alles zählt nicht mehr, weil wir letztlich als Verlierer nach Hause fuhren“, sagt Mustedanagic. Jetzt sind die Antennen auf Viersen ausgerichtet. „Da kommt ein starker Gegner, der zuletzt einen guten Lauf hatte. Mein Kollege Kemal Kuc wird seine Elf nach den Niederlagen in den zwei Spielen der vergangenen Saison sicher ganz besonders motivieren. Da müssen wir schon alle Kräfte mobilisieren“, betont der 52-jährige Übungsleiter. Hinzu kommt, dass Viersen in den vergangenen Jahren meist im oberen Landesligadrittel mitmischte. Das Team baut nicht nur auf mannschaftliche Geschlossenheit, sondern verfügt auch über einige starke Individualisten mit Oberligaerfahrung. Angefangen bei Keeper Elvedin Kaltak (früher TSV Meerbusch) oder den zuletzt entweder bei Union Nettetal oder beim Absteiger FC Mönchengladbach in der Oberliga aktiven Max Pohlig, Semih Cakir, Metin Türkay oder Angreifer Justin Butterweck, dem zusammen mit Petar Popovic (je vier Treffer) besten Torschützen.

Manuel Mirek hatte sich über die Qualitäten der verhalten in die Saison gestarteten, aber in den letzten Wochen immer mehr in Schwung gekommenen Gäste in dieser Woche schlau gemacht: „Grundsätzlich ist das ein Team, das neben seinen fußballerischen Qualitäten über körperliche Robustheit kommt und nach unseren Erfahrungen keinen Zweikämpfen aus dem Weg geht. Da gilt es, mit gleichen Mitteln gegenzuhalten, sich nicht beeindrucken zu lassen. Dennoch müssen wir auch unser fußballerisches Potential abrufen.“ Der Co-Trainer ergänzt: „Abzuwarten bleibt, wie unsere jungen Leute die Holzheim-Pleite verkraftet haben. In dieser Deutlichkeit war das für sie völlig ungewohnt. Viersen ist allerdings wieder ein neues Spiel, eine andere Herausforderung. Was wir in Holzheim nicht so richtig auf die Reihe bekamen, müssen wir diesmal besser machen, geduldiger spielen und auch mehr kreativere Lösungen im Offensivspiel finden.“