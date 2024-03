Fußball-Landesliga VfB 03 Hilden II knackt harte Nuss ASV Mettmann

Abstiegskandidat ASV tritt mit dem neuen Trainer Sebastian Pichura an und liefert den Hildener Landesliga-Fußballern einen harten Kampf. Am Ende bleibt der Aufsteiger jedoch auch auf der Anlage an der Hoffeldstraße ohne Lohn.

25.03.2024 , 11:00 Uhr

Jan Tkacik (2.v.r.) traf per Freistoß zur zwischenzeitlichen Hildener 2:1-Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump