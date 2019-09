Fußball : VfB-Zweite klettert auf den ersten Platz

Die Hildener Fußballer behalten im Bezirksliga-Derby gegen die Reserve der Sportfreunde Baumberg den Überblick. Spielmacher Fabian Andree krönt den Sieg mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel.

„Wir haben uns bei den miserablen äußeren Bedingungen in der ersten Halbzeit schwer getan. Besser lief es nach der Pause, als wir uns den Ball mehr in den Fuß spielten und nicht, was für uns ohnehin untypisch ist, lange Bälle nach vorne schlugen“, sagte Tim Schneider. Und der Chefcoach der VfB 03-Reserve ergänzte: „Es war bei dem Dauerregen sicher kein sonderlich attraktives Spiel, sondern ein von Einsatzwillen geprägtes Derby. Wir haben die berühmte Schüppe mehr draufgelegt und uns am Ende auch belohnt.“