Im Endspurt Sprung auf den zweiten Platz VfB 03 II holt mit Kantersieg die Vizemeisterschaft

VfB 03 Hilden II – Holzheimer SG 8:3 (1:2). Am letzten Landesliga-Spieltag ließ es der VfB 03 II noch einmal so richtig krachen. Der unerwartet hohe Sieg gegen Holzheim bescherte dem Team von Trainer Manuel Mirek, wie schon im vergangenen Jahr, in der Endabrechnung den Vizemeistertitel. Der wurde nach dem Abpfiff natürlich gebührend gefeiert. Gut 110 Minuten zuvor verabschiedete der 3. Vorsitzende Christian Murawa den scheidenden (Erfolgs-) Coach sowie die beiden Offensivspieler Marco Tassone und Thomas Jarosch mit einem Blumenstrauß und einem in einen Bilderrahmen eingearbeiteteten Trikot mit Rückennummer.