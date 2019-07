Fußball : VfB 03-Zweite hat personelle Probleme

Leon Bernhardt (am Ball) unterstreicht in den letzten Testspielen seinen Torinstinkt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das für dieses Wochenende geplante Trainingslager fällt flach, weil Tim Schneider zu viele Ausfälle verzeichnet. Der Coach selbst verpasste die letzten Übungseinheiten des Hildener Bezirksliga-Teams wegen eines grippalen Infekts.

Am morgigen Sonntag steht für den Fußball-Bezirksligisten VfB Hilden 03 II Testspiel Nummer drei im Terminkalender. Um 15 Uhr ist der gleichklassige ASV Wuppertal auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße zu Gast. Die Zoostädter sprangen kurzfristig für den künftigen Ligarivalen SC Reusrath ein, der vergangene Woche aus personellen Gründen seine ursprüngliche Zusage zurückzog.

Personelle Probleme ziehen sich indes auch bei der VfB-Reserve seit dem Trainingsauftakt am 2. Juli wie ein roter Faden durch die bisherige Vorbereitungszeit. „Aufgrund von Verletzungen oder Kurzurlauben steht nur ein Teil des Kaders zur Verfügung. Das ist wenig zielführend. Da bleiben eigentlich eingeplante Übungsinhalte zunächst einmal außen vor. Wir hoffen, dass das in der zweiten Phase der Vorbereitung besser wird“, sagt Cheftrainer Tim Schneider, der aktuell wegen eines grippalen Infekts kürzer treten muss, in dieser Woche von seinem Co-Trainer Henry Schmidt vertreten wurde.