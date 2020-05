Hilden : VfB 03 Hilden II hat einen neuen Trainer

Manuel Mirek (links) könnte in der neuen Saison als spielender Co-Trainer agieren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Fabian Nellen tritt in der neuen Saison beim Fußball-Bezirksligisten die Nachfolge von Tim Schneider an. Der übernimmt im Juli das Oberliga-Team vom scheidenden Chefcoach Marc Bach.

Ungeachtet der Entwicklungen, die die Corona-Pandemie im Amateurfußball anstieß, stellt sich der VfB 03 Hilden für die nächste Saison neu auf. Marc Bach brachte den Stein ins Rollen, denn der Chefcoach der Oberliga-Mannschaft verabschiedet sich Ende Juni gemeinsam mit seinen Co-Trainern Marvin Schneider und Stefan Jäger und wechselt zum Liga-Rivalen TVD Velbert. Sein Nachfolger in Hilden steht mit Tim Schneider, der bislang das Bezirksliga-Team des VfB 03 betreute, bereits fest. Nun schlossen die Verantwortlichen auch die Lücke bei der Reserve. Dort hat ab dem 1. Juli Fabian Nellen das Sagen. Er war einer jener Trainer, die sich in Hilden bewarben, als der Bach-Abgang konkrete Formen annahm.

„Fabian hat sich im Winter gemeldet und Interesse an einem Gespräch bekundet. Da waren die Stellen bei der Zweiten und der U 19 vakant. Seine Vita ist sehr interessant und so ist er in die engere Auswahl gekommen“, berichtet Dennis Lichtenwimmer. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Er ist ein junger Trainer und wird mit seiner Aufgabe wachsen – wir hatten da ein gutes Gefühl. Unser Anspruch ist es, aus den Jugendlichen Landes- oder Oberliga-Spieler zu machen. Fabian ist für uns der ideale Trainer, um unseren eigenen Nachwuchs weiterzuentwickeln.“