Fußball : VfB 03-Zweite hält SSV Berghausen in Schach

VfB 03-Zweite hält SSV Berghausen in Schach

Der kämpferisch starke Robin Weyrather (2. von links) treibt die Hildener Offensive über die rechte Seite an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer überstehen im Lokalduell auch eine turbulente Schlussphase und setzen sich mit 2:1 durch.

VfB 03 Hilden II – SSV Berghausen 2:1 (1:0). Am Ende kochten die Emotionen im Bezirksliga-Derby noch einmal richtig hoch. Die Berghausener Fußballer wollten ein Handspiel eines Hildeners im eigenen Strafraum gesehen haben, beschwerten sich vehement bei Schiri Heuvens. Der aber beendete die Begegnung und damit die Diskussionen mit dem Abpfiff nach 93 Minuten. „Das war ein klarer Elfer. Der Schiedsrichter hätte wenigstens noch den fälligen Eckball ausführen lassen müssen“, ärgerte sich hinterher Patrick Michaelis. Der SSV-Coach räumte indes ein: „Insgesamt ist der VfB‑Sieg nicht unverdient. Der Gegner hatte mehr Torchancen, aber wir hätten aufgrund der Steigerung in der zweiten Hälfte zu Recht etwas mitgenommen, wenn wir in der Nachspielzeit den Elfmeter bekommen.“