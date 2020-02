Fußball : VfB 03 Hilden II gewinnt Torfestival in Lohausen

VfB 03 Hilden II gewinnt Torfestival in Lohausen

Durch den Sieg in der Nachholbegegnung der Fußball-Bezirksliga klettern die Hildener auf Rang drei. Bereits in der ersten Halbzeit liefert die Mannschaft von Tim Schneider dem Fünften Lohausener SV einen offenen Schlagabtausch.

Lohausener SV – VfB 03 Hilden II 3:5 (2:4). Nach dem Abpfiff ließen sich Spieler und Betreuerstab des VfB 03 II im Vereinslokal des SVL die Pizza gut schmecken. Zuvor gab es im Verfolgerduell der Bezirksliga, Gruppe 1, einen Abend der offenen Tore. Durch den jahresübergreifend fünften Dreier in Serie im vorgezogenen Nachholspiel beim Fünften verbesserten sich die Hildener, zumindest bis zum heutigen Samstag, auf den dritten Rang. Sehr zufrieden bilanzierte Tim Schneider: „Das war eine große Willensleistung unserer Elf. Und irgendwie auch ein Charaktertest, denn was sich Lohausen zwischendurch an verbalen Attacken und Nickligkeiten auf dem Platz leistete, musste nicht wirklich sein.“ Der VfB 03 II-Coach ergänzte: „Auch unsere Jungs auf der Bank standen als geschlossene Einheit hinter den Spielern auf dem Feld. Wir haben nach dem frühen Rückstand Moral bewiesen und absolut verdient gewonnen.“