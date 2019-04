Fußball : VfB 03-Reserve erobert den zweiten Tabellenplatz zurück

HILDEN Die Hildener setzen sich in der kampfbetonten Nachholbegegnung in Dormagen mit 2:0 durch. Rafaele Lavalle zieht sich allerdings einen Knöchelbruch zu.

Auf dem ungewohnten Naturrasenplatz starteten die Gäste engagiert. Marvin Bells Kopfball wurde kurz vor der Torlinie geklärt (16.), die beiden Nachschüsse gerade noch geblockt. Auf der Gegenseite rettete Torhüter Michael Miler in höchster Not (24.), später (39.) vergab Dormagens Bek Osaj eine halbe Chance. Das 0:0 zur Pause ging noch in Ordnung, gleichwohl verzeichnete der VfB 03 bereits mehr Spielanteile. Das setzte sich in Durchgang zwei fort. Tim Tiefenthal traf binnen 120 Sekunden (57., 59.) Aluminium.