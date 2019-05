Fußball : VfB-Reserve geht per Elfmeter in Führung

HILDEN Durch den Erfolg im Bezirksliga-Derby gegen den VfL Benrath festigen die Hildener Fußballer Rang zwei. Allerdings tut sich die Mannschaft von Tim Schneider schwer – Torhüter Michael Miler steht mehrfach im Fokus.

Ein über weite Strecken nahezu gleichwertiger Gegner war der VfL Benrath im Bezirksliga-Derby beim VfB 03 Hilden II. In Zahlen schlug sich das indes nicht nieder. Der Tabellenzweite Hilden besiegte die abstiegsbedrohten Düsseldorfer mit 3:0 (2:0). Ein Ergebnis, das nicht so ganz den Spielverlauf widerspiegelt. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Benrather haben uns ganz schön beschäftigt, sind besonders in der zweiten Halbzeit viel energischer in die Zweikämpfe gegangen. Wichtig war, dass wir die auch angenommen haben. Insgesamt hat unser Spiel gegen den Ball nicht so funktioniert, wie vorgegeben“, analysierte Tim Schneider. Der VfB-Trainer stellt die Leistung von Schlussmann Michael Miler heraus, der drei, vier klare Chancen der Gäste reaktionsschnell vereitelte.

Auch wenn die Anfangsviertelstunde aus Sicht der Platzherren etwas holprig verlief, brachte Niklas Strunz sein Team mit einem am umtriebigen Marvin Bell verursachten Foulelfmeter früh in Führung (10.). In der Folge nutzten die Hildener die vom Gegner angebotenen Freiräume im Mittelfeld, kombinierten gefällig, es fehlte indes der nötige Druck in Richtung VfL-Tor. Eine Ausnahme war die Szene in der 31. Minute, als Torschütze Strunz dem kaltschnäuzig zum 2:0 abschließenden Nick Hellenkamp präzise auflegte. Benrather Offensivaktionen blieben überschaubar. Die Gäste-Bank reklamierte vehement „Elfer“, als Kevin Kluthe im Laufduell mit Robin Weyrather zu Fall kam (23.), später scheiterten Alexander Willms (35.) und Philipp Betz (36.) an Miler.Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Gäste, gingen resoluter in die Zweikämpfe. „In der ersten Halbzeit waren wir vielleicht einen Tick zu brav. Nach der Pause waren wir viel näher am Gegner dran und haben das Spiel ausgeglichen gestaltet. Wer weiß was passiert, wenn wir das Anschlusstor machen. Chancen waren jedenfalls da“, bilanzierte hinterher VfL-Trainer Frank Stoffels, der die Mentalität seiner Elf in Durchgang zwei lobte.