Fußball, Landesliga VfB II siegt beim MSV souverän

Gleichwohl kein Problem, obwohl die Hildener in den ersten 45 Minuten nicht so recht in Tritt kamen. Das lag aber keineswegs am Gegner, der mit Max Nadidai und Kapitän Wiren Bhaskar zwei seiner Leistungsträger ins Abwehrzentrum beorderte, um den Laden hinten einigermaßen dicht zu bekommen. „Wir hatten schon in der ersten Hälfte Feldvorteile, haben aber aus den Freiräumen, die uns der Gegner im Mittelfeld anbot, zu wenig gemacht. Das passte erst nach dem Seitenwechsel besser, als wir durch unsere Tiefenläufe, kontrollierten Zuspiele in die Angriffsspitze und Spielverlagerungen auf die Außenpositionen mehr Torgefahr ausstrahlten. Da setzten die Jungs die in der Pause gemachten Vorgaben prima um“, erklärte Coach Mirek.