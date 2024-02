Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve freut sich auf das Verfolgerduell

SC Kapellen-Erft – VfB 03 Hilden II. Es ist das Topspiel des 24. Spieltages in der Landesliga, Gruppe 1. Der mit 53 Punkten notierte Tabellenzweite empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Nebenplatz des Erft-Stadions den acht Zähler zurückliegenden Verfolger aus Hilden. In Sachen Motivation müssen die beiden Übungsleiter gar nicht einmal in die berühmte Trickkiste greifen.