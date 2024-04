Fußball-Landesliga VfB 03 II freut sich auf spielfreudige Monheimer

1. FC Monheim – VfB 03 Hilden. Die englische Woche gegen drei Top-Teams der Landesliga begann für die Fußballer des VfB 03 mit einem kleinen Rückschlag. Denn die Niederlage gegen den VfL Jüchen-Garzweiler hatte Manuel Mirek nach dem 1:1 im Hinspiel nicht auf seiner Rechnung. Dadurch ist sein Team nach dem ersten von drei interessanten Partien erst einmal „im Minus“. Der Reserve-Trainer nimmt es mit einer Portion Humor: „Das Positive an der Niederlage ist, dass ein Sieg am Mittwoch dafür umso schöner ist.“ Eine ambitionierte Formulierung, immerhin treten die Hildener an diesem Tag (19.30 Uhr, Rheinstadion Kapellenstr. 1) beim Tabellenführer an, dem sie in der Hinrunde auf eigenem Platz mit 0:1 unterlagen. Dabei betont Mirek: „Es war eines unserer besten Saisonspiele.“ Das Tor des Tages erzielte seinerzeit Aleksandar Bojkovski (65.), den die Hildener Defensive nicht entscheidend attackierte. „Wir hatten selbst genügend Chancen, um die Partie für uns zu entscheiden, aber wir haben uns für unseren engagierten Auftritt nicht belohnt“, stellt Mirek im Rückblick fest.“