VfB 03 Hilden II feiert klaren Sieg über Sparta Bilk

HILDEN Die Reserve des VfB 03 hält in einem hochklassigen Bezirksliga-Duell den starken Aufsteiger Sparta Bilk mit 3:0 in Schach.

Hohes Tempo, intensiv geführte Zweikämpfe, dazu eine gute spielerische Qualität auf beiden Seiten. Die Heimpremiere des VfB 03 Hilden II gegen Sparta Bilk stand auf hohem Bezirksliganiveau. Am Ende siegten die Gastgeber verdient mit 3:0 (1:0). Der Aufsteiger aus Bilk präsentierte sich als der erwartet starke Gegner, überzeugte mit seiner individuellen Klasse. Nur, in den entscheidenden Szenen war das junge Hildener Team dann doch einen Tick handlungsschneller. Wie beim Führungstor (37.). Nach einem weiten Einwurf von Robin Weyrather hinderte niemand Niklas Strunz am Torschuss. Gleiches galt für die Tore Nummer zwei und drei. Mitten hinein in die Drangperiode der zu Beginn des zweiten Durchgangs energisch auf den Ausgleich drängenden Gäste fiel das 2:0 (51.). Durch den freistehenden Marvin Bell, nachdem die Hereingabe von Marco Tassone quer durch den Fünf-Meter-Meter-Raum segelte. Beim 3:0 (74.) waren nur noch zehn Düsseldorfer auf dem Feld, da Pascal Grambow nach einem Foul an Bell mit Gelb-Rot frühzeitig zum Duschen musste. Tassone stand nach einem von Gäste-Torhüter Maximilian Schnabel (früher Hilden 05/06) abgewehrten Strunz-Schuss goldrichtig und erzielte per Kopfball (74.) seinen zweiten Saisontreffer.