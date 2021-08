Fußball : VfB 03 Hilden II feiert im sechsten Test den ersten Sieg

HILDEN Die Hildener Landesliga-Fußballer gewinnen die Partie beim HSV Langenfeld mit 3:1. Am Sonntag geht es zu den Sportfreunden Baumberg II.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Langenfeld versuchte von Beginn an, uns früh im Spielaufbau zu stören, verteidigte sehr hoch und bereitete uns so einige Probleme“, stellte der Hildener Coach den Gastgebern ein gutes Zeugnis aus. Gleichwohl setzten die phasenweise arg unter Druck geratenen Gäste offensiv immer wieder Nadelstiche. So nach einer Viertelstunde, als Oliver Krizanovic die aufgerückte Defensive der Platzherren überlief, frei im Strafraum auftauchte und Keeper Jan Friederichsen keine Abwehrchance ließ. Der wäre kurz darauf erneut machtlos gewesen, doch Paul Hoffmeister traf in ähnlicher Situation nur den Pfosten.