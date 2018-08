VfB 03 Hilden II feiert Heimpremiere

HILDEN Die stark besetzte Mannschaft von Sparta Bilk ist eine Herausforderung für den Fußball-Bezirksligisten

Das sieht nach einer spannenden Bezirksliga-Heimpremiere für den VfB 03 Hilden II aus. Mit Aufsteiger Sparta Bilk kommt heute um 20 Uhr ein attraktiver Gegner an die Hoffeldstraße. Attraktiv deshalb, weil die Düsseldorfer zahlreiche Spieler aufbieten, die nicht nur über Bezirksliga-, sondern auch über Landesliga- und Oberliga-Erfahrung verfügen. Team-Routinier Ben Abelski (35) war während seiner Karriere für Fortuna Düsseldorf II und den Wuppertaler SV sogar in der Regionalliga unterwegs. Dessen Bruder, Ex-Profi Alon (u.a. Bielefeld, Unterhaching), vergangene Spielzeit mit 32 Treffern wesentlich am Aufstieg beteiligt, ist indes nicht mehr dabei. Der 29-Jährige Torjäger sucht beim Oberligisten Sportfreunde Baumberg eine neue Herausforderung.

Trotz des Dreiers schließt der 36-Jährige Änderungen in der Startformation nicht aus. „Wenn wir was korrigieren, dann nicht, weil der ein oder andere schlecht gespielt hat. Wir reagieren dann mehr auf Feinheiten in der taktischen Ausrichtung, wollen zudem den Konkurrenzkampf im Kader schüren. Alle Spieler sind fit und in guter Form. So können wir auf die vom jeweiligen Gegner an uns gestellten Anforderungen entsprechend reagieren“, erklärt der Übungsleiter. Bester Beweis: Schon in Kaarst sorgten die eingewechselten Rafaelle Lavalle, Patrick Stotko und Fabian Andree für frischen Wind.