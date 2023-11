Fußball, Landesliga Kunzls Aus trübt VfB-II-Stimmung

Holzheimer SG – VfB 03 Hilden II. Was folgt jetzt nach fünf Siegen hintereinander? Die Frage ist nicht so einach zu beantworten. Einserseits möchte die VfB-03-Zweite am letzten Hinrunden-Spieltag in der Landesliga, Gruppe 1, das halbe Dutzend gerne voll machen. Andererseits wartet da am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Reuschenberger Straße mit dem einen Zähler besser gestellten Tabellenvierten (33 Punkte) ein ähnlich starker Gegner. Ein klassisches Verfolgerduell zweier Teams, die zwar dem Führungsduo Monheim (45) und Kapellen (42) nicht unmittelbar im Nacken sitzen, die aber im Wettbewerb um Rang drei, den aktuell der FC Remscheid (34) einnimmt, gut im Rennen liegen. „Nach den fünf Dreiern hintereinander hat unser Team genügend Selbstvertrauen, um auch das halbe Dutzend voll zu machen und den dritten Rang ins Visier zu nehmen. Vorausgesetzt wir punkten in Holzheim ist alles möglich“, betont Trainer Manuel Mirek und bringt damit die positive Atmosphäre im Team auf den Punkt.