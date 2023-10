Ein Derby unter anderen Vorzeichen VfB 03 II erwartet Oberliga-Absteiger 1. FC Monheim

VfB 03 Hilden II – 1.FC Monheim. Es ist für die Gäste eine veränderte Perspektive. Das Team von Dennis Ruess (43) steht am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße nicht etwa, wie in den vergangenen Spielzeiten, der ersten Mannschaft des VfB 03, sondern der Reserve des Hildener Traditionsklubs gegenüber. Was allerdings nicht heißt, dass der vor Saisonbeginn als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelte Tabellenzweite als absoluter Favorit anreist.