Fußball : VfB 03 Hilden II erwartet intensives Duell

Gaspare Spinella (am Ball) kann in den nächsten Monaten nichts ins Geschehen eingreifen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Fabian Nellen trifft beim VfB Solingen auf etliche Spieler, die früher das Hildener Trikot trugen. Gaspare Spinella hingegen wechselte aus Solingen zum VfB 03 – aktuell fällt er aber mit einem Kreuzbandriss aus.

VfB Solingen – VfB 03 Hilden II. Beide Mannschaften kennen sich – bereits in der Bezirksliga kreuzten sich die sportlichen Wege. Am zweiten Spieltag der vergangenen Saison erstmals in der Landesliga. Der Blick zurück: Seinerzeit siegte das Team von Fabian Nellen mit 4:1. Das frühe Hildener 1:0 erzielte der gerade vom VfB Solingen nach Hilden gewechselte Gaspare Spinella (25), der jetzt mit einem Kreuzbandriss viele Monate auf Eis liegt. Zurück in die Gegenwart: Auf dem Sportplatz Baverter Straße (Sonntag – Anstoß 15.30 Uhr) stehen sich die Kontrahenten erneut in der zweiten Runde gegenüber.

Selbst wenn einige Faktoren für die Hildener sprechen, wägt deren Trainer richtigerweise alle Eventualitäten ab. „Gut, der VfB stand bei Abbruch der letzten Saison auf einem Abstiegsplatz, wir waren Fünfter, haben damals den direkten Vergleich gewonnen und sind jetzt, anders als der Gegner, mit einem Sieg gestartet. Das zählt aber nicht mehr, wenn die Partie am Sonntag angepfiffen wird.“ Nellen rechnet mit einer intensiven Begegnung, in die die Gastgeber kämpferisch und emotional viel investieren werden. Auch für sie geht es, angesichts der Vorsaison, in erster Linie um den Klassenerhalt. Die Verbandsankündigung von fünf Absteigern schwebt von Beginn an wie das berühmte Damoklesschwert über mehr als der Hälfte der 15 Klubs in der Landesliga, Gruppe 1.

„Es wird viel über die Zweikämpfe gehen. Die Solinger versuchen, so war es zumindest vor einem Jahr, den Gegner mit lang nach vorne geschlagenen Bällen unter Druck zu setzen. Da müssen wir aufmerksam sein und uns darauf einstellen“, beschreibt der Übungsleiter in groben Zügen die Spielweise des Gegners. Dessen Trainerduo Erdim Soysal (38)/Rosario Tilaro (39) hat eine ganze Reihe von Spielern in seinem Kader, die bereits in der Itterstadt aktiv waren.

Wie beispielsweise Giovanni Spinella (22), der nach einem im vergangenen Oktober erlittenen Kreuzbandriss im Derby des VfB 03 II gegen Wülfrath (1:2) jetzt wieder einsatzfähig ist. Oder der junge Yassine Lekfif, der in der vergangenen Spielzeit fünfmal für die VfB 03-Zweite auflief. Auch Miles Adeoye (29) kickte früher für den Klub vom Hoffeld, während Schlussmann Dennis Trunschke (34) und Davide Mangia (29 – u.a. auch beim FC Wülfrath unter Vertrag) den Dress des SV Hilden-Nord trugen.

Als absolute Leistungsträger im Aufgebot der Baverter gelten der beim 1.FC Monheim bereits in der Oberliga aktive Offensivspieler Eray Bastas (31) und Francesco la Rosa (31). Auch weil sich Kapitän la Rosa eine rote Karte einhandelte (75.) und demnach gegen Hilden fehlt, war die 0:3-Auftaktniederlage beim Rather SV nicht zu verhindern. Bei dem wiederum zeichnete sich mit Ibrahim Dogan ein ehemaliger VfB 03-er als Schütze zum zwischenzeitlichen 2:0 aus. Dabei fielen die Treffer der als Aufstiegskandidat gehandelten Düsseldorfer erst in den letzten zehn, zwölf Minuten.