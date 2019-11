Fußball : VfB-Zweite erwartet den Spitzenreiter

Die Hildener Fußballer, die zuletzt Aufwärtstrend zeigten, wollen im Duell gegen den Bezirksliga-Rivalen SC Reusrath endlich mal die Oberhand behalten. Allerdings muss Trainer Tim Schneider etliche personelle Probleme lösen.

VfB 03 Hilden II – SC Reusrath. Rechtzeitig vor dem Gastspiel des Spitzenreiters am Sonntag um 13.30 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße scheint die VfB 03-Reserve (5. Platz) wieder in Schwung gekommen. Der 1:0-Sieg am 13. Spieltag gegen TuS Gerresheim und das folgende 1:1 bei Sparta Bilk lassen diesen Schluss zu. Indes: So ganz vergessen ist die Ergebniskrise mit den drei Aussetzern in Serie gegen Ratingen 04/19 II (2:3), VfL Benrath (1:4) und Eller 04 (0:1) noch nicht. Schließlich kosteten diese Niederlagen den direkten Kontakt zu den jetzt mit sieben Punkten mehr führenden Reusrathern. „Wir sind dennoch im Soll“, betont Tim Schneider. Was den Gegner angeht, führt Hildens Coach aus: „Reusrath hat eine gute Mannschaft und viel Qualität im Kader. Die kommen sicherlich als Favorit. Unser Ziel ist es primär, die zuletzt sehr ordentlichen Leistungen zu bestätigen, den Tabellenführer ein wenig zu ärgern und so den Rückstand möglichst zu verkürzen.“