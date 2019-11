Fußball : VfB-Zweite erkämpft einen Punkt

Die Hildener Bezirksliga-Fußballer kommen im Duell bei Sparta Bilk erst nach der Pause auf Touren. Kurz vor dem Ende gelingt noch der Ausgleich zum 1:1.

Sparta Bilk – VfB 03 Hilden II 1:1 (1:0). In Durchgang eins ließen sich die Hildener durch die phasenweise resolute Spielweise der Düsseldorfer noch beeindrucken. In der Halbzeitpause fand Tim Schneider wohl die richtigen Worte, seine Elf ging im zweiten Spielabschnitt ihrerseits energischer in die Zweikämpfe und gestaltete die Partie dadurch ausgeglichener. „Wir haben nach der Pause konsequenter gegengehalten, fanden so besser ins Spiel. Dazu haben wir defensiv von Vierer- auf Dreierkette umgestellt. Unter dem Strich war es ein gerechtes Ergebnis“, sagte der Coach der VfB 03-Reserve.