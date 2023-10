Fußball, Landesliga Die VfB-03-Reserve hat Ladehemmung

VfB 03 Hilden II – TuRU 80 Düsseldorf. Die Ausgangslage ähnelt der von vor zwei Wochen gegen den 1. FC Monheim. Auch für den Düsseldorfer Traditionsverein TuRU ging es im Frühsommer den bitteren Weg nach unten, aus der Ober- in die Landesliga. Im Gegensatz zum Tabellenzweiten FCM, der von Beginn an den direkten Wiederaufstieg für sich beanspruchte, mussten die Oberbilker anfangs kleinere Brötchen backen. Erst seit gut drei Wochen scheint das Team von Trainer Francisco Carrasco (48) besser in Fahrt zu kommen. Immerhin: Wenn die TuRU am Sonntag um 15.30 Uhr ihre Visitenkarte auf dem Sportplatz Hoffeldstraße abgibt, stehen drei Siege am Stück, einhergehend mit jetzt 14 Punkten und der Verbesserung auf den elften Tabellenplatz auf der Habenseite.