Fußball, Landesliga : Die Reserve setzt auf „jugendlichen Wahnsinn“

Hilden Der Hildener Fußball-Landesligist VfB 03 II kann im Heimspiel gegen den ASV Süchteln II nicht seine beste Formation aufbieten, will aber natürlich gerne gewinnen. Das Hinspiel war schon eng.

Allein von der personellen Situation her verbietet es sich, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Gäste sind in puncto Erfahrung den Hildenern weit überlegen. „Einige Spieler haben schon seit Jahren Landesliga-Erfahrung. Das wird eine ganz harte Nuss für uns“, warnt Nellen, der ein ähnlich hart umkämpftes Spiel wie in der Hinrunde erwartet. Auch wenn bis zu fünf Stammspieler ausfallen, ist der VfB-Trainer sicher, eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können. Die Reserve des VfB 03 setzt sich vornehmlich aus ganz jungen Spielern zusammen. „Auch wenn die Vorzeichen nicht allzu gut sind, wird meine Mannschaft sich mit jugendlichem Wahnsinn dem Gegner stellen. Nur so werden wir den Hinspiel-Erfolg wiederholen können“, sagt Nellen. Die Partie des 18. Spieltags findet am Sonntag bereits um 14 Uhr statt (Sportanlage, Hoffeldstraße).