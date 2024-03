Fußball, Landesliga ASV hofft auf den Trainereffekt im Derby

VfB 03 Hilden II – ASV Mettmann. Bereits um 13 Uhr ertönt am Sonntag auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße der Anpfiff zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell. Die Gastgeber, mit dem 2:2 am vergangenen Spieltag in Cronenberg nicht wirklich zufrieden, wollen wieder dreifach punkten, um sich den dritten Tabellenplatz von Aufsteiger VfL Jüchen zurückzuholen, der die durchaus knifflige Aufgabe beim DV Solingen vor sich hat. Die Anhänger des ASV wiederum sind gespannt, wie sich ihr Team wenige Tage nach der Inthronisierung von Sebastian Pichura für Daniele Varveri unter der neuen Leitung bei einem Spitzenklub schlägt.