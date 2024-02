Fußball-Landesliga Coach Manuel Mirek warnt vor dem Drittletzten

VfB 03 Hilden II – SV 09/35 Wermelskirchen. Der kurze Rückblick sei gestattet: Mit einer absolut überzeugenden Leistung – mental, kämpferisch und auch spielerisch – gewann der VfB 03 II zum Rückrundenauftakt das Spitzenspiel in der Landesliga, Gruppe 1, beim FC Remscheid mit 3:2. Am Sonntag muss der Tabellendritte, was die Qualität des Gegners angeht, den Schalter indes umlegen. Bei allem Respekt, aber die abstiegsgefährdeten Oberbergischen (18. Platz) verfügen zumindest der Papierform nach nicht über die fußballerische Qualität des FCR. So weit so gut.