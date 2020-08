Fußball : VfB-Zweite beweist gegen Burgaltendorf den längeren Atem

Die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am Sonntag gelingt. Drei Minuten vor dem Ende macht Pascal Peponis den Hildener Sieg perfekt.

VfB 03 Hilden II – SV Burgaltendorf 2:1 (1:1). Die VfB 03-Reserve behauptete sich erneut gegen einen etablierten Landesligisten. Und das durch einen Treffer drei Minuten vor dem Abpfiff. Eine positive Erfahrung für den Aufsteiger und ein Indiz dafür, dass eine Mannschaft, trotz der ein oder anderen Schwächeperiode während der 90 Minuten, für ihren nimmermüden Einsatz am Ende belohnt wird. In einer über weite Strecken ausgeglichen verlaufenen Partie sorgte Pascal Peponis, dem Marco Tassone auflegte (87.), für die Entscheidung. „Das war ein guter Test gegen einen körperlich robusten, kompakt stehenden Gegner. Genau das haben wir als Generalprobe vor dem Punktspielauftakt in einer Woche gebraucht“, betonte Hildens Trainer Fabian Nellen.

Den Gegner früh anlaufen und, wenn es dann nicht anders geht, auch mal richtig zulangen – das Nellen-Team hatte anfangs Probleme, sich auf die Spielweise des SVB einzustellen. Erst mit dem Ausgleich durch Tim Tiefenthal, ein aus gut und gerne 25 Metern direkt verwandelter Freistoß aus halblinker Position in die kurze Ecke (25.), sorgte bei den Einheimischen wieder für frischen Wind. „Damit kehrte das Selbstvertrauen zurück, wir haben dann besser gegengehalten. Bis zum Schluss war es eine umkämpfte Partie, wobei Burgaltendorf gerade in den Zweikämpfen manches Mal einen Tick konsequenter agierte“, bilanzierte Nellen.

Zwingende Torchancen waren, weil beide Abwehrreihen stabil standen, indes kaum auszumachen. Gleichwohl sorgten die Essener hin und wieder mit Standardsituationen für Gefahr. So nach einem weiten Einwurf, den die VfB 03-Deckung offensichtlich unterschätzte und Roman Werner einen Schussversuch gerade noch abblockte (71.). Zehn Minuten später scheiterte der lauf- und einsatzfreudige Werner in aussichtsreicher Position am gegnerischen Torsteher. Dessen Gegenüber Michael Miler konnte sich nur in Durchgang eins zweimal auszeichnen (31., 44.), wurde hingegen nach dem Seitenwechsel kaum geprüft, da ihm seine Vorderleute einiges an Arbeit abnahmen.