Fußball-Landesliga VfB-Zweite besiegt TuRU sicher

TuRU 80 Düsseldorf – VfB 03 Hilden II 0:3 (0:0). In souveräner Manier nahm die VfB 03-Reserve die Hürde in Oberbilk. Und das mit dem im Vorfeld angekündigten reduzierten Personal. Nach einer gewissen Anlaufzeit fühlten sich die Gäste auf dem Naturrasen an der Feuerbachstraße richtig wohl, drückten der Partie vornämlich in den zweiten 45 Minuten ihren Stempel auf und ließen dem Gegner nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten.