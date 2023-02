Fußball, Testspiel VfB-03-Reserve feiert gelungene Generalprobe

Zuvor zeigten die am klasse reagierenden Torsteher Schoberth scheiternden Niklas Strunz (72. – Zuspiel Miko Kurth) und Thomas Jarosch (77. – Hereingabe von Sergio Percoco), dass es in Sachen Chancenverwertung noch Luft nach oben gibt. Der eingewechselte Thomas Jarosch machte dann doch „sein Tor“ – in der 83. Minute auf Zuspiel von Marco Tassone. Ganz am Ende (88.) stand erneut Schoberth im Mittelpunkt. Der 39-Jährige verhinderte, dass sich der nach der Pause eingewechselte Timo Kunzl für seinen engagierten Auftritt mit einem Treffer belohnte. SVW-Trainer Pichura konnte mit dem Auftritt seines Teams nicht viel anfangen: “Abgesehen von der ersten Viertelstunde haben wir nicht an die starke Leistung des Nachholspiels angeknüpft. Es schlichen sich immer wieder individuelle Fehler in unsere Aktionen ein. Auch die Wechsel nach der Halbzeit brachten keine neuen Impulse. Das war einfach zu wenig.“