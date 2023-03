Fußball, Landesliga VfB II bleibt in der Spitzengruppe

SC Kapellen-Erft – VfB Hilden II 1:3 (0:0). Mit einer vor allem im zweiten Durchgang überzeugenden Vorstellung sicherte sich der Hildener Landesligist einen wichtigen Dreier und mischt weiterhin in der Spitzengruppe der Tabelle mit. „Das war heute von uns eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung, bei der wir gezeigt haben, dass wir zu Recht so gut stehen. Der Sieg geht vollauf in Ordnung, da wir die deutlich klareren Chancen besaßen“, sagte Trainer Manuel Mirek.