Fußball : VfB-Reserve geht mit eingespielter Truppe in die Rückrunde

Rafaelle Lavalle (r.) traf im Futsal-Finale zwei Mal. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Der frisch gekürte Hildener Futsal-Stadtmeister will auch in der Meisterschaft gut aus den Startlöchern kommen. Im ersten Testspiel gelingt ein 2:1-Sieg.

Von Elmar Rump

Der erste Erfolg im neuen Jahr ist unter Dach und Fach. Mit dem 4:0-Finalsieg gegen den Kreisliga B-Spitzenreiter MSV Hilden feierte der VfB 03 Hilden II den Titelgewinn bei der Hildener Hallen-Futsal-Meisterschaft. Kaum 20 Stunden darauf gewann das Team des Trainerduos Tim Schneider/Henry Schmidt die erste Testpartie gegen den SV Bayer Wuppertal mit 2:1.

Ein positiver Start also ins Fußballjahr 2019, das für den Bezirksliga-Dritten am 8. Januar mit dem ersten Training begann. Etliche weitere Übungseinheiten und fünf Vorbereitungsspiele stehen im Terminkalender, bevor die Punkterunde am 17. Februar mit dem Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer ihre Fortsetzung findet. Zwei Akteure, die zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kader zählten, sind dann nicht mehr dabei. Patrick Stotko wechselt zum Kreisliga A-Schlusslicht SC Rhenania Hochdahl. Das Ziel von Fahd Afoda ist nicht bekannt.

„Das ist mit beiden Spielern eine absolute saubere Trennung. Beide konnten aus privaten und ausbildungstechnischen Gründen den Aufwand für die Bezirksliga nicht mehr schaffen“, macht Tim Schneider deutlich. Externe Zugänge gibt es dagegen keine. Der Coach hat dafür eine schlüssige Erklärung: „Wir sind gut aufgestellt, haben großes Vertrauen in unseren Kader. Was wir bisher erreicht haben ist mehr, als wir vor Saisonbeginn erhofft hatten.“ Und der 37-Jährige fügt hinzu: „Auch wenn es abgedroschen klingt, aber wir tun gut daran, weiterhin von Spiel zu Spiel zu denken und konzentriert an die Aufgaben heranzugehen. Natürlich ist es unser Ziel, weiterhin ganz oben in der Tabelle dabei zu sein. Wichtig ist es, gut aus den Startlöchern zu kommen.“ Gleichwohl gibt Schneider zu bedenken, dass Konkurrenten wie Ratingen 04/19 II, Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf oder Eller 04 personell durchaus nachgelegt haben.

Demgegenüber geht die VfB-Reserve mit einer in sich abgestimmten, eingespielten Truppe in die verbleibenden 13 Spieltage. Getestet wird natürlich trotzdem. Wie am vergangenen Sonntagmittag gegen den Wuppertaler A-Kreisligisten SV Bayer. Der ging bereits nach fünf Minuten durch den abgefälschten Freistoß von Mike Kevin Maron in Führung. Niklas Strunz (41.) und Marvin Bell (54.), der sich mit einem fußballerischen Kabinettstück selbst auflegte und mit dem abschließenden Volleyschuss in den Winkel das schönste Tor des Tages erzielte, drehten den Spieß herum. Nick Hellenkamp (13.), Roman Werner (28.) und Giacomo Russo (57.) vergaben weitere Möglichkeiten, während auf der Gegenseite Werner einmal in höchster Not (23.) rettete.