Fußball : VfB 03 Hilden II behauptet weiße Weste

Der Landesliga-Aufsteiger feiert im vierten Spiel den vierten Sieg. Die Hildener Fußballer mischen damit weiter in der Spitzengruppe mit.

VfB 03 Hilden II – SG Holzheim 3:2 (1:1). Ein Bezirksliga-Fußballspektakel, das die 180 Zuschauer bis zum Abpfiff in seinen Bann zog. Nach insgesamt 95 Minuten behielten die Hildener denkbar knapp die Oberhand. Die Entscheidung fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach einem Freistoß und dem Kopfball von Norwin Austrup fiel das Spielgerät Giacomo Russo vor die Füße, der entschlossen abzog. Eine Art „doppeltes Jokertor“, schließlich wurden Vorbereiter und Schütze erst in der Schlussphase eingewechselt. Als Schiri Ergün Martini (SV Heissen) die Partie dann endlich beendete war der Jubel im Lager des Aufsteigers nach dem vierten Dreier im vierten Landesligaspiel natürlich riesengroß. Aber auch die Erleichterung, da die Einheimischen eine von beiden Seiten intensiv geführte Partie mit einem in der Liga etablierten Klub doch noch für sich entschieden.