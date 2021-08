Fußball : VfB 03 Hilden II arbeitet im Endspurt der Vorbereitung am Feinschliff

Trainer Fabian Nellen zeigt seinem Team die Richtung an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Die Generalprobe des Hildener Landesliga-Teams steigt am Sonntag beim SSV Bergisch Born. Meisterschaftsauftakt ist am 22. August an der Hoffeldstraße.

In der Vorbereitung gibt es, bevor es dann richtig ernst wird, immer noch etwas zu verbessern. Positive Resultate sind zwar gut für Moral und Selbstvertrauen der Kicker, gleichwohl sehen die Trainer immer wieder Details, an denen es zu arbeiten gilt.

Diese Sicht der Dinge hatte auch Fabian Nellen, der Trainer des VfB 03 Hilden II, nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg seines Teams am Mittwochabend beim TSV Bayer Dormagen. „Einige Vorgaben haben die Jungs schon gut umgesetzt. Wir machen aber zu oft noch den Fehler, zu schnell zu viel zu wollen. So verlieren wir im Spielaufbau manches Mal zu schnell den Ball, was beispielsweise auch die Dormagener zu gefährlichen Gegenstößen nutzten. Da müssen wir bei Ballbesitz und einer Führung im Rücken ruhiger und abgeklärter auftreten“, analysierte er.

Die Vorstellung der Hildener in Dormagen ging in den ersten 45 Minuten durchaus in Ordnung. Gleich zu Beginn fand der Pass des aufgerückten Toni Militello in die Sturmspitze keinen Abnehmer. Wenig später verfehlte Oliver Krizanovic knapp das TSV-Gehäuse – die komplette VfB 03-Ersatzbank hatte da den Torschrei bereits auf den Lippen. Besser machte es der 21-jährige Angreifer wenig später (11.), als er den TSV-Schlussmann ausspielte und zur Führung einschob. Bis zur Pause hatte der Landesligist optische Vorteile, war in vorderster Reihe aber nicht zwingend genug.

Sieben Minuten nach Wiederbeginn glich Dormagens Lukas Kotziatek aus. Davon wenig beeindruckt schlugen die Gäste postwendend zurück – Krizanovic erzielte auf Zuspiel von Tim Tiefenthal (54.) die erneute Führung. In der Folge begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Dormagen stand defensiv stabil, schaltete nach Ballverlusten der Hildener im Spielaufbau schnell auf Offensive um. Ohne indes wirklich Flurschaden im gegnerischen Strafraum anrichten zu können.

VfB 03 Hilden II: Hirt – Weyrather, Dietrich, Stanzick, Militello (61. S. Percoco), Reck, Lier, Holz (46. Strunz), Bernhardt (46. Russo), Krizanovic (61. Tassone), Tiefenthal (61. Jung).