Fußball : VfB 03 Hilden hofft gegen Velbert auf eine tolle Kulisse

Die Hildener Oberliga-Fußballer wollen am Sonntag jubeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Am Sonntag kommt der Aufstiegsfavorit SSVg Velbert an die Hoffeldstraße. Der VfB 03 Hilden kann das Zünglein an der Waage spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Die Spannung steigt bei den Fußballern des VfB 03. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Oberliga-Zweite auf der Anlage an der Hoffelstraße den punktgleichen Tabellendritten SSVg Velbert, der in der Aufstiegsrunde allerdings bislang eine Begegnung weniger absolviert hat. Für den Hildener Traditionsklub ist das ein Top-Duell, denn mit einem Sieg halten sie den Kontrahenten auf Distanz und mischen weiter im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg mit. „Die Mannschaft würde sich freuen, wenn am Sonntag die Hütte voll ist. Sie hat bislang eine überragende Saison gespielt und jetzt ist der Zeitpunkt, wo es auch für Hilden um etwas geht“, sagt Co‑Trainer Henry Schmidt und hofft auf eine tolle Kulisse.

Der Vorstand des VfB 03 stellte fristgerecht den Antrauf auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz, ist aber selbst überrascht, wie gut sich das Team von Tim Schneider in dieser Saison schlägt. „Im Zweifel steigen wir eben auf. Das Spiel gegen Velbert haben sich die Jungs erarbeitet. Jetzt muss die ganze Stadt für den VfB sein und die Hoffeldstraße brennen“, wirbt Vorsitzender Maximilian Kulesza mit emotionalen Worten für die Unterstützung durch die eigenen Fans.