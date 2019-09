Fußball : VfB 03 hofft auf nächsten Husarenritt

In der vergangenen Saison gewannen die Hildener Fußballer bei der SpVg. Schonnebeck mit 5:3. Heute Abend ist die Aufgabe ungleich schwerer, denn die Gastgeber stehen noch ungeschlagen auf dem vierten Tabellenplatz.

Während es an der Abwehrarbeit also wenig zu mäkeln gibt, sieht Bach im Angriff noch Verbesserungsbedarf. Auch wenn zuletzt im Duell gegen Schlusslicht Sportfreunde Niederwenigern die Chancenverwertung stimmte. Mit der Rückkehr von Pascal Weber, der zuletzt zwei Wochen im USA-Urlaub weilte, kommt jedoch wieder Bewegung in die Offensive. Auch wenn der erfahrene Angreifer noch Trainingsrückstand hat. Doch beim Kurzauftritt gegen Niederwenigern bewies er seinen Torinstinkt, als er nach seiner späten Einwechslung innerhalb von 30 Minuten zwei Tore erzielte und damit für einen klaren Erfolg sorgte. Die Jokerrolle übernahm der 29-Jährige auch schon vor seinem Abstecher über den großen Teich. Den zehnminütigen Einsatz bei den Sportfreunden Baumberg krönt er ebenfalls mit einem Treffer, gegen den 1. FC Kleve kam er in der 65. Minute aufs Feld und blieb ohne Ertrag.

Bereits seit vier Jahren verlängert der Stürmer nur zögernd seinen Vertrag immer wieder um eine Saison. „Es wird jedes Jahr die schwierigste Saison – zumindest empfinde ich es so“, gesteht er lachend. Der Beruf und das parallele Studium fordern ihren Tribut. Im Urlaub tankte er jedoch neue Energie und kündigt nun an: „Egal, ob ich 30, 60 oder 90 Minuten auf dem Platz stehe – ich werde alles geben.“ Heute Abend will er den Worten Taten folgen lassen. In einer vorgezogenen Begegnung treten die Hildener beim Tabellenvierten SpVg. Schonnebeck an – Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Stadtion Schettersbusch (Friedhofstraße 17a). Für Weber ist klar: „Die Schonnebecker haben noch nicht verloren – es wird also Zeit.“ Eine Kampfansage, die der erfahrene Stürmer jedoch relativiert: „Wir können uns auch nicht beschweren, wenn wir verlieren oder unentschieden spielen, doch wir wollen für den Gegner wieder eine unangenehme Truppe sein.“ Wie im September 2018, als sich der VfB 03 in Schonnebeck mit 5:3 durchsetzte – nach drei Niederlagen und einem Remis war es der erste Sieg der Hildener in der vergangenen Saison.