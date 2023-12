Die Hildener wollen diesmal einen Sieg holen VfB 03 hat mit Frintrop eine Rechnung offen

VfB 03 Hilden – DJK Adler Frintrop. Bereits am Samstag um 17.30 Uhr steigt die erste Rückrundenpartie für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Eine Begegnung, die durchaus Brisanz birgt. Das liegt aber weniger an der Tabellenlage, denn die Hildener haben als Tabellensechster bereits 29 Punkte auf ihrem Konto und damit zwölf Zähler mehr als Liga-Neuling Frintrop.