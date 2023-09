Schonnebeck bleibt ein heißes Pflaster VfB 03 Hilden gibt Führung aus der Hand

SpVg. Schonnebeck – VfB 03 Hilden 2:2 (0:1). (bs) Erneut bot das Oberliga-Duell des VfB 03 in Schonnebeck Spannung bis zum Abpfiff. Und wieder einmal fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit. Während die SpVg. in der vergangenen Saison noch einen 4:3-Sieg davontrug, reichte es diesmal nur zum Ausgleich. Aber auch der ärgerte die Hildener mächtig. „Nach dem Spiel wurde es kurz mal emotional, aber dann fielen Worte wie Zusammenhalt – das ist doch positiv“, freute sich Tim Schneider über die Reaktion seiner Mannschaft.