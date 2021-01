Fußball : FVN und Oberliga-Vereine konferieren am Dienstag

Hilden Die Corona-Pandemie macht den Amateurfußballern auch in dieser Spielzeit schaffen – mit dem bald drei Monate dauernden zweiten Lockdown.

Nach dem vorzeitigen Abbruch der vergangenen Saison wegen Corona und der ausgesetzten Abstiegsregelung wuchs die Oberliga Niederrhein auf 23 Mannschaften an und stellt mit 44 Partien für jedes Team eine besondere Herausforderung dar. Darüber waren sich die Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein und die Vereinsvertreter im Klaren, als sie beschlossen, trotz der hohen Teilnehmerzahl eine normale Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspiel zu planen und die Liga auch nicht in zwei Gruppen aufzuteilen. Ein ambitionierter Plan, den die Corona-Pandemie mit steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Wochen zum Scheitern verurteilte. Längst ist die Erkenntnis bei Trainern und Spielern gereift, dass es wohl nur noch zu einer einfachen Runde reicht, weil gerade den Oberliga-Fußballern allmählich die Zeit davonläuft. So ist der VfB 03 wegen Corona bereits mit drei Spielen im Rückstand – die Nachholtermine im November und Dezember fielen wegen des verordneten Lockdowns flach.

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, darüber wollen der FVN und die Vereine der Oberliga am Dienstag, 19. Januar, ab 18.30 Uhr in einer Videokonerenz beraten. „Es soll einen Austausch geben, wie und in welcher Form eine Wertung der Saison noch möglich ist“, berichtet Dennis Lichtenwimmer. Der Sportliche Leiter des VfB 03 stellt fest: „In der Oberliga können wir uns von einer regulären Saison verabschieden. Es geht nur noch darum, 50 Prozent der Spiele zu absolvieren oder die Saison gar nicht zu werten.“ Dabei blickt Lichtenwimmer auch schon weiter nach vorne. „Ich bin dafür, dass wir die Liga so schnell wie möglich verkleinern“, sagt er und betont: „Wenn wir in der nächsten Saison nur noch 20 Mannschaften hätten, wäre uns schon sehr geholfen.“