Im Derby sind die Karten neu gemischt VfB 03 Hilden freut sich auf Spitzenreiter SFB

VfB 03 Hilden – Sportfreunde Baumberg. Mit dem Top-Duell gegen den Oberliga-Spitzenreiter läuten die Fußballer des VfB 03 am Samstag (16 Uhr) auf der Anlage an der Hoffeldstraße die Karnevalssession ein. Eine Begegnung mit ungewissem Ausgang, auch wenn die Hildener bei den letzten sechs Aufeinandertreffen in der Oberliga fünfmal als Sieger vom Kunstrasen gingen und ein Unentschieden verzeichneten. Tim Schneider erwartet eine enge Partie. „Wer die wenigstens Fehler macht, wird das Spiel für sich entscheiden. Wenn wir die Null halten, ist das die halbe Miete. Wir wollen von Beginn an unsere beste Leistung zeigen“, sagt der Chefcoach des VfB 03 und ergänzt: „Es wird darauf ankommen, auch nach hinten Meter zu machen – auch noch die letzten drei, vier Schritte, selbst wenn man glaubt, es geht nicht mehr. Und trotzdem müssen wir Bock haben, in der Offensive unser Heil zu suchen.“