Fußball : VfB 03 Hilden freut sich auf das nächste Derby

Kevin Brechmann (l.) und Pascal Weber (r.) wollen auch die Monheimer Abwehr knacken. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer erwarten auch beim Oberliga-Rivalen 1. FC Monheim ein Duell auf Augenhöhe. Der patzte zwar zum Auftakt, doch VfB-Trainer Tim Schneider warnt, den Kontrahenten auf eigenem Naturrasen zu unterschätzen.

1. FC Monheim – VfB 03 Hilden. Für die Fußballer des VfB 03 war es ein Oberliga-Auftakt nach Maß. Gleich am ersten Spieltag empfingen die Hildener den Lokalrivalen Ratingen 04/19 vor einer guten Kulisse an der Hoffeldstraße. Und die rund 300 Zuschauer sahen ein spannendes und temporeiches Duell, das die Platzherren Sekunden vor dem Abpfiff für sich entschieden. Die ersten drei Punkte hat die Mannschaft von Tim Schneider damit auf dem Konto – im Vorfeld hatte der Trainer vier Zähler in den ersten beiden Begegnungen angepeilt. Gute Aussichten also für Sonntag.

Dann müssen sich die Hildener beim 1. FC Monheim beweisen – das nächste Derby mit Reizfaktor. Zumal die Gastgeber zum Start eine überraschende 0:2-Niederlage beim FSV Duisburg, dem Abstiegskandidaten der letzten beiden Saisons, kassierten. Noch mehr schmerzt den FCM jedoch die rote Karte für Dimitrios Touratzidis. Die handelte sich der Torjäger drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ein, als er in Höhe der Mittellinie einen Gegenspieler umgrätschte. Die Quittung: vier Spiele Sperre. Dazu sind weitere Akteure im Kader der Platzherren angeschlagen oder noch im Aufbautraining, wie zum Beispiel Denis Ordelheide. Wenigstens kann Trainer Dennis Ruess wieder auf Tim Kosmala bauen – der Kapitän saß zum Meisterschaftsstart noch eine Gelbsperre aus der Vorsaison ab.

Personelle Sorgen des Kontrahenten, die Tim Schneider zur Kenntnis nimmt, aber nicht überbewerten will. „In der jetzigen Situation kann man keinen Gegner richtig einschätzen“, sagt der Chefcoach des VfB 03 und stellt mit Blick auf die Monheimer Niederlage fest: „Die Duisburger haben sich nicht schlecht verstärkt, teilweise Leute aus der Regionalliga geholt.“ Deshalb warnt Schneider, das FCM-Team zu unterschätzen. „Das ist eine starke Mannschaft, die regelmäßig auf Rasen trainiert und den Vorteil wird sie nutzen“, betont er. Daher wollten auch die Fußballer des VfB 03 am Donnerstag noch eine Einheit auf dem Naturrasen am Bandbusch absolvieren, doch überraschend war die Anlage kurzfristig wegen Arbeiten an der Laufbahn gesperrt. Letztlich ist es für Schneider jedoch egal, ob die Partie in Monheim auf Kunst- oder Naturrasen steigt. „Wir haben für beide Formate einen Matchplan in der Tasche“, sagt er gelassen und erklärt: „Wir haben auch unsere Qualitäten und brauchen uns definitiv nicht zu verstecken. Es wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe.“