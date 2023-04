Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden freut sich auf das Gipfeltreffen in Velbert

SSVg Velbert – VfB 03 Hilden. Für die Fußballer des VfB 03 steht das zweite Spitzenduell innerhalb von sechs Tagen auf dem Programm. Auf dem Papier ist es das Gipfeltreffen der Oberliga, die Favoritenrolle haben heute Abend (Anpfiff 19.30 Uhr) aber wohl die Velberter inne, führen sie die Tabelle doch mit zehn Punkten Vorsprung auf die Hildener an. Allerdings unterstrich der Verfolger seine Ambitionen erst am Sonntag mit dem am Ende klaren 4:0-Erfolg über den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen, der sich längst aus dem Titelrennen verabschiedete. In Erinnerung sind zudem die Worte von Tim Schneider: „Wir wollen nicht um die Goldene Ananas spielen, sondern möglichst jedes Spiel gewinnen.“ Bleibt abzuwarten, welchen Trumpf der VfB 03-Chefcoach diesmal aus dem Ärmel zaubert.