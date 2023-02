Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden findet Lücken in der Krayer Abwehr

Die Hildener Fußballer tun sich phasenweise aber sehr schwer, die kompakte Deckung des Oberliga-Vorletzten zu knacken. Ein Strafstoß gleich zu Beginn spielt den Gastgebern in die Karten. Das 4:1 fällt am Ende in Überzahl.

06.02.2023, 05:15 Uhr

Patrick Percoco spielte entschlossen auf und markierte bereits in der ersten Minute per Elfmeter die Hildener 1:0-Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker